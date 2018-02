Fussball

Regensburg will Erfolgsserie in Dresden fortsetzen

Der in diesem Jahr ungeschlagene Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg will seine Erfolgsserie auch gegen einen Angstgegner fortsetzen. Seit sieben Pflichtspielen sind die Oberpfälzer sieglos gegen Dynamo Dresden, die vergangenen vier Begegnungen wurden alle verloren. Durch die vorausgegangenen Erfolge sei man selbstbewusst geworden, sagte Trainer Achim Beierlorzer vor der Auswärtspartie am Sonntag (13.30 Uhr). „Es gilt, jede Woche alles abzurufen“, sagte Stürmer Marco Grüttner.