Kriminalität Reisbach: Mann auf Straße angeschossen Im Landkreis Dingolfing-Landau ist ein 33-Jähriger angeschossen worden. Die Polizei hat einen 44-Jährigen festgenommen.

Mail an die Redaktion Polizeieinsatz in Reisbach: Auf offener Straße wurde ein Mann angeschossen. Foto: dpa

Reisbach.Ein 33-jähriger Mann ist am Sonntag in Reisbach (Landkreis Dingolfing-Landau) von einem 44-Jährigen auf offener Straße angeschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen sich die beiden Männer zuvor gestritten und geprügelt haben. Beide sollen sehr betrunken gewesen sein. Das Opfer wurde schwer verletzt in ein Klinikum gebracht. Der tatverdächtige Mann ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen. Zu dem Motiv wollte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.

