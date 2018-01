SPD Renate Schmidt: Es fehlt der große Wurf Die frühere Bundesfamilienministerin und Grande Dame der Bayern-SPD ist in der GroKo-Frage genauso gespalten wie die Partei.

Von Heinz Gläser

In ihren Aussagen kämpferisch wie eh und je: Renate Schmidt (hier im Gespräch mit MZ-Landtagskorrespondentin Christine Schröpf) im Regensburger Presseclub Foto: Tino Lex

Regensburg.Die Grande Dame der bayerischen SPD ist beim alles bestimmenden Thema innerlich genauso zerrissen wie die gesamte Partei. „Ich sage hier in aller Eindeutigkeit, dass ich sehr unentschieden bin, wie ich als Mitglied der SPD abstimmen würde“, sagte Renate Schmidt am Mittwochabend zum möglichen Mitgliederentscheid über eine Neuauflage der Großen Koalition auf Bundesebene.

Erst gegen Ende der Veranstaltung im Regensburger Presseclub gab die 74-Jährige aus Nürnberg, die in Kürze Urgroßmutter wird, eine persönliche Tendenz zu erkennen: „Ich werde höchstwahrscheinlich einer GroKo zustimmen – weil man nicht so lange wählen kann, bis das Ergebnis stimmt.“ Welche Kopfschmerzen ihr dieser Schritt dennoch bereitet, verdeutlichte sie gleich anschließend. „Vom Bauch her“, so Schmidt, „wäre ich manchmal gerne so wie der Kevin Kühnert“. Der Juso-Bundesvorsitzende hat sich in diesen Tagen als entschiedenster Verfechter einer No-GroKo-Linie in der SPD profiliert.

Das in den Gesprächen mit der Union erzielte Sondierungsergebnis reißt Schmidt nicht vom Hocker. „Es fehlt der große Wurf. Es fehlt etwas, was die Menschen euphorisiert“, konstatierte sie trocken. Andererseits – und da ist sie sich mit der Parteiführung um Martin Schulz einig – „braucht es auch diejenigen, die pragmatisch Tagespolitik machen“. In dieser Situation befinde sich die SPD nun, und die Bundesfamilienministerin im zweiten Kabinett von Kanzler Gerhard Schröder benutzte dafür gleich mehrfach das Wort „Dilemma“.

„Toll war’s!“

Renate Schmidt steht für erfolgreichere Zeiten der SPD in Bayern: Sie war Bundesfamilienministerin (2002 bis 2005) und stellvertretende Bundesvorsitzende (1997 bis 2003). Im Freistaat führte sie die Partei von 1991 bis 2000. 1994 und 1998 war sie zudem Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl. Schmidt konnte den CSU-Amtsinhaber Edmund Stoiber zwar nicht bezwingen, erzielte aber mit rund 30 Prozent Ergebnisse, von denen die in den Umfragen aktuell bei rund 16 Prozent siechenden Genossinnen und Genossen heute nur träumen können. Auf ihre 28,7 Prozent auf Landesebene im zweiten Anlauf blickte sie am Mittwochabend mit launigen Worten zurück: „Ich habe Depressionen bekommen. Es gab mehrere Menschen, die mich zurückhalten mussten, damit ich nicht sofort zurücktrete. Und heute muss sich sagen:: Toll war’s!“

Nachforderungen der SPD in den anstehenden Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU sieht Schmidt mit einer gewissen Distanz. Nur ein „Spielgelstrich“, wenn auch ein wichtiger, wäre aus ihrer Sicht die von der SPD angestrebte Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen. In dieser Frage erwartet sie ähnlich wie beim Thema Flüchtlingsnachzug eine Kompromisslösung mit der Union. Distanz ließ sie zum sozialdemokratischen Herzensprojekt Bürgerversicherung anklingen. In der Sache völlig richtig, doch im Detail noch sehr diskussionswürdig, so Schmidts Einschätzung.

Was fehle, seien die „großen Themen“. Die SPD müsste sich ihrer Ansicht nach den Wählern als „Partei der sozialen Globalisierung“ anbieten und der „Ökonomie 4.0 den Sozialstaat 4.0 gegenüberstellen“, fordert sie in der von Christine Schröpf, leitende Redakteurin für Landespolitik der Mittelbayerischen Zeitung, moderierten Veranstaltung.

Dass die Jusos vor dem Hintergrund der anstehenden Entscheidung über eine weitere GroKo für (womöglich sogar befristete) Parteieintritte werben, hält Schmidt für falsch und verdeutlicht dies: „Ich bin froh, dass sich Kevin Kühnert davon eindeutig distanziert hat.“ Falsch seien aber auch die Erwägungen des Parteivorstandes, als Reaktion darauf „mit bestimmten Stichtagen zu operieren“, um neu eingetretene Mitglieder vom Votum der Basis auszuschließen. Schmidts eindeutiges Urteil: „Das halte ich für absurd!“

„Bin keine Prophetin“

Den Ausgang des möglichen Mitgliederentscheids wagt sie nicht zu prognostizieren: „Ich bin ja keine Prophetin.“

Auf der Suche nach den Ursachen für die schwindsüchtigen Wahlergebnisse ihrer Partei skizziert Schmidt einen zentralen Aspekt: „Die SPD hat sich in den vergangenen eineinhalb bis zwei Jahrzehnten immer mehr in Richtung des fortschrittlichen, aufgeklärten Bürgertums bewegt.“ Zwar seien gesellschaftliche Weichenstellungen wie die Ehe für alle begrüßenswert, „aber das sind nicht die Themen unserer Kernklientel“. Die Sozialdemokraten hätten sich in dieser Zeit „sozialpolitisch nach rechts bewegt“ – ihrer Meinung nach zu weit, wie zwischen den Zeilen mehr als deutlich wird: „Viele Menschen fühlen sich mit ihren Sorgen in der SPD nicht mehr zu Hause.“

Gerhard Schröders Agenda 2010, beschlossen in der Regierungszeit von Renate Schmidt und bis heute der größte Mühlstein am Hals der SPD, sei aus der damaligen Lage zu erklären. Fünf Millionen Arbeitslose im Land: „Was blieb dem Schröder anderes übrig?“, fragt Schmidt. Mit den einschneidenden Sozial- und Arbeitsmarktreformen habe man versucht, „mit nationalen Instrumenten der Globalisierung etwas entgegenzusetzen“. Im Lichte heutiger Erkenntnisse sei „das ganze Projekt auch irgendwie gescheitert“, gibt Schmidt zu. Heute wären die Spielräume da, „manches wieder zurückzudrängen“, was in der Agenda-Politik seinerzeit unter Führung der SPD beschlossen worden sei.

„Nicht alles falsch“

„Es war zum damaligen Zeitpunkt wahrhaftig nicht alles falsch“, bilanziert Renate Schmidt. Die SPD habe jedoch die Agenda „den Menschen nicht erklärt“ und sei in der Umsetzung „unterbrochen worden“. Ausgerechnet die Gewerkschaften hätten sich gegen die Einführung eines allgemeinen Mindestlohns gestemmt, weil sie diese Frage lieber tariflich geregelt sehen wollten.

„Erdverbundenes Linkssein ist heute mehrheitsfähig“, resümierte Renate Schmidt.