Naturschutz

Rettung für Flussmuscheln: Schutzprojekt wird ausgezeichnet

Ist die Flussperlmuschel noch zu retten? Mit dieser Frage beschäftigen sich Wissenschaftler in Sachsen und Bayern in einem Verbundprojekt, das die Technische Universität (TU) Dresden koordiniert. Das Artenschutzvorhaben wird heute in Dresden als Projekt innerhalb der UN-Dekade der biologischen Vielfalt ausgezeichnet. Es soll dazu beitragen, dass sich die Muschelbestände in den beiden Freistaaten erholen können.