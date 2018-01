Fussball Rückrundenstart wird für Finnbogason eng: Max fehlt weiter Der FC Augsburg bangt vor dem Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga um Torjäger Alfred Finnbogason. Der Isländer konnte am Samstag zwar wieder seine Runden im Trainingslager auf Teneriffa drehen. Den 28-Jährigen plagen aber weiter Probleme an der linken Achillessehne, mehr als Lauftraining ist nicht drin. Bis zum ersten Pflichtspiel der Fuggerstädter gegen den Hamburger SV am 13. Januar bleibt nicht mehr viel Zeit. Finnbogason hatte am Freitag wegen einer Erkältung im Training gefehlt.

Augsburgs Alfred Finnbogason (vorne) und Karim Rekik am Ball.

Teneriffa.Linksverteidiger Philipp Max musste am Samstag auch den dritten Tag nacheinander im Hotel bleiben. Der 24-Jährige hat Fieber. Auch Ersatztorwart Andreas Luthe konnte nicht trainieren. Der 30-Jährige hat Rückenbeschwerden.

Trainer Manuel Baum ließ seinen Kader in der einzigen Einheit des Tages noch einmal richtig schwitzen. Neben Intervallläufen standen intensive Spielformen mit vielen Zweikämpfen auf dem Programm. Am Nachmittag hatte die Mannschaft frei. Am Sonntag ist nur noch ein Auslaufen angesetzt, ehe der Tross am Nachmittag in Richtung Heimat zurückreist. Am Montag haben die Augsburger dann frei.