Mundart Rumstriahn wie a leifiger Kater Eine neue Lektion Dialekt: Von Münchens größtem Striahbesen und was das Wörtchen „sched“ mit schlecht zu tun hat.

Von Prof. Dr. Ludwig Zehetner

Merken

Mail an die Redaktion De Kuah striaht ihr Kaiwe – Die Kuh leckt ihr Kälbchen ab. Foto: Boris Roessler/dpa

Regensburg. 1In d’Stod eini sàns sched zehn Kilometer

Das Wörtchen „sched“ hält man da und dort für eine Besonderheit der eigenen engeren Heimat; die Hallertauer nehmen es für sich in Anspruch, ebenso die Bayerwäldler und die Einheimischen anderer Regionen. Dabei darf „sched“ als allgemeinbairisch gelten. Freunde von mir haben in Rumänien Erhebungen zu den bairischen Mundarten durchgeführt, die dort in manchen Regionen noch recht lebendig sind. Während der Sprach-Aufnahmen bei einer bäuerlichen Familie in Wolfsberg (rumänisch Garâna) hatte die Exploratorin das Bedürfnis auszutreten und fragte nach der Toilette, nicht ahnend, dass man das Wort nicht kannte. In aller Unschuld erkundigte sich die Hausfrau bei der fremden Dame aus Deutschland: „Eppa sched brunzn?“ (Etwa nur klein?). Das Gewicht eines Ferkels abschätzend, meint die Bäuerin: „Sched an Zentn hod’s, des Fàckl.“ Man kann als Auskunft erhalten: „Brauchst sched über d’Strass geh zon Kramer“ oder „In d’Stod eini sàns sched zehn Kilometer.“ Der Gstanzl-sänger Sebastian Daller (aus Teugn, Kreis Kelheim) textete 2008 über die damalige CSU-Spitze: „Da Huber und da Beckstein / han s beste Führungstandem vo da Wölt. / Sched des Tandem hod an Plattn / und da Lenker is vastöllt“. In den Städten ist das Mundartwort „sched“ außer Gebrauch gekommen; man sagt stattdessen „bloß, einfach, nur“. Die Entstehung von „sched“ ist relativ gut durchschaubar. Es handelt sich um eine lautliche Vereinfachung von „schlecht“ im Sinne von: schlicht, einfach (vgl. „schlechthin, schlechterdings“). Dass die Lautfolge „cht“ zu „t = d“ wird, begegnet uns im Dialekt häufig: Aus „nicht“ ist „ned, niad“ geworden; „Nod, Gned, Liad / Läid“ sind die altmundartlichen Ausspracheformen von „Nacht, Knecht, Licht“. Die gleiche Lautentwicklung darf in Anspruch genommen werden für „schled“ aus „schlecht“. Ein weiterer Schritt der Vereinfachung erfolgte mit dem Verschwinden des Konsonanten „l“, so dass aus ursprünglich „schlecht“ das bairische Adverb „sched“ geworden ist.

Die Frage stellte Dr. Sandra Reimann.

2De Kuah striaht ihr Kaiwe.

Das alte Dialektwort „strian“ ist kaum mehr in Gebrauch. In Schmellers Wörterbuch (Band II, Spalte 813) findet man es unter „strüelen“ mit folgenden Bedeutungen: eilfertig herumstöbern, suchen, naschen, lecken. Dazu die Sätze: „Der Lüsterne strüelt aus der Schüssel“ und „Die Kue strüelt ihr Kalb um und um.“ Dass südlich der Donau, wo die l-Vokalisierung gilt, die mittelhochdeutsche Lautfolge „üel“ mundartlich als „ia“ erscheint, ist auch belegt in den alten Lautungen „o-spian, Spiahodan, o-kian, kia-e“ (abspülen, Spüllappen, abkühlen, kühl – zu den historischen Wortstämmen „spüel, küel“). In der Rubrik „Unser bairisches Wort“ im Münchner Merkur hat Norbert Göttler vor einigen Jahren einen Beitrag dem „Striahbesen“ gewidmet. „Münchens größter Striahbesen: der Monaco-Franze, gespielt von Helmut Fischer“ steht unter einem Foto des Schauspielers. Weiterhin heißt es: „Der Striahbesen streift wie ein läufiger Kater ziellos durch die Straßen, schnuppert, findet an jeder Ecke etwa interessant, verwirft es wieder, bandelt mal hier mal dort an, schlägt sich durchs Leben, kurz: Er striaht rum, er streunt umher.“

Frage von Albert Kuchlmeier.

3Wandlaus – Wanze – Gewandlaus

„Gewandlaus“ – was versteht man darunter? Im Duden findet man keine Auskunft, sehr wohl aber im Österreichischen Wörterbuch, wo das Wort aufgeführt wird mit der Bedeutungsangabe: Ungeziefer; zudringlicher Mensch. Die Wanze hieß im Althochdeutschen „wantlûs“, weil sich die blutsaugenden Insekten oft massenhaft an den Wänden sammeln. Noch für das 18. Jahrhundert ist „Wandlaus“ belegt. An das Erstglied „Wand“ wurde das althochdeutsche affektive Suffix „-(i)zo“ angefügt (vgl. „Heinz, Fritz“ zu Heinrich, Friedrich), so dass die Form „Wanze“ entstand. Der Zusammenhang mit „Wand“ ging verloren und man brachte das Ungeziefer in Beziehung mit der Kleidung, in der es sich aufhält, was zu „Gewandlaus“ führte. (Vergleichbares liegt vor mit der englischen Bezeichnung für die Wanze, nämlich „bedbug“, eigentlich „Bettkäfer“). „Wand“ und „Gewand“ sind etymologisch unterschiedlicher Herkunft. „Wand“ hängt mit „winden“ zusammen; denn Wände bestanden früher aus gewundenem Flechtwerk, das mit Lehm verstrichen wurde. „Gewand“ kommt von „wenden“ und bedeutete ursprünglich: gefalteter Tuchstoff; daher „Gewandhaus“, wo Tuche lagerten. Für Kleidung gab es im Althochdeutschen die Bezeichnung „wât“, was sich von „weben“ herleitet. Das alte Wort erscheint im Regensburger Straßennamen Watmarkt; dort wurden Stoffe und Textilien verkauft, sicher auch „lînwât“, in heutigem Bairisch „Lei(n)wat“ (ausgesprochen [leiwad] ohne Nasalierung der 2. Silbe). Bei der schriftsprachlichen Form „Leinwand“ liegt eine Angleichung an „(Ge)wand“ vor. Ebenso wie „Wat“ sind auch die mundartlichen Wörter „Spinnenwetten, -wettenhaut“ (Spinnennetz) Ableitungen vom Verb „weben“. Wie sich die „Wandlaus“ zur „Gewandlaus“ gewandelt hat, ist nachvollziehbar. Heute wird das Wort kaum mehr als Bezeichnung für die Wanze verwendet, sehr wohl aber für einen lästigen zudringlichen Menschen.

Zu einer Frage von Peter Blodow

4Spatzen, Meisen und Vögerl

Es ist bekannt, dass der Sperling in der nördlichen Oberpfalz „Spirk (Sperk)“ heißt und dort mit „Spatzen“ ausschließlich Knödel gemeint sind. Auch anderswo kennt man einfache Teigknödel als „Wasserspatzen“. Ob „Spatzen“ in diesem Sinne wirklich vom Vogelnamen kommt, bleibt fraglich. Gleiches gilt für die schwäbischen „Spätzle“. Denkbar ist es freilich angesichts der folgenden Beispiele. Als eine Spezialität der Wachau gelten die „Saumeisen (Saumoasn)“, wobei ebenfalls der Name eines kleinen Vogels gebraucht wird als Bezeichnung für kugelförmige Hackfleisch-Bällchen. Fleischrouladen nennt man in Bayern „Kalbs-, Rindsvögerl“. In Schmellers Bayerischem Wörterbuch (Band II, Spalte 692) findet man das Verb „derspatzen“ mit der Bedeutungsangabe: fest und speckig werden. Dort heißt es: „Brot und Nudeln derspatzen, wenn sie, statt sich zu erheben und aufzugehen, zusammensinken.“ Es dürfte zutreffen, dass die Wortbildung „derspatzen“ zustande kam im Sinn von: spatzenartig werden, das heißt, die Konsistenz von „Spatzen“ annehmen, klumpig werden wie Knödel.

Die Frage kam von Dr. Thomas Fischer aus Peking, China

Stellen Sie Ihre Fragen

Sie können Ihre Fragen als E-Mail an dialekt@mittelbayerische.de schicken oder Sie folgen uns auf Facebook unter www.mittelbayerische.de/facebook.

Ihre Briefe richten Sie an Mittelbayerische Zeitung, Bayernredaktion, Stichwort: Dialekt, Kumpfmühler Straße 15, 93047 Regensburg.