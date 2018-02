Statistik Rund 3,3 Millionen Schweine in Bayern

Mail an die Redaktion Ferkel liegen in einer Schweinezucht. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Fürth.Rund 3,3 Millionen Schweine wurden im vergangenen Jahr in Bayern gehalten. Das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 1,2 Prozent, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Freitag in Fürth mit. In der Statistik werden aber nur die rund 5100 Betriebe erfasst, die mindesten mindestens 50 Schweine oder 10 Zuchtsauen hielten. Stichtag der Erhebung war der 3. November 2017. Rund 1200 Betriebe halten über 1000 Tiere, was etwa etwa einem Viertel aller Betriebe entspricht.