Kabinett

Rund-um-die-Uhr-Krisendienst für psychisch Kranke geplant

Für Menschen in psychischen Not- und Ausnahmesituationen soll es künftig überall in Bayern einen Krisendienst geben - und zwar rund um die Uhr. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Kabinett am Dienstag in München beschloss. Der Krisendienst soll über eigene Leitstellen verfügen und auch Angehörigen von Betroffenen offenstehen.