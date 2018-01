Musik

Sanierung: Philharmoniker spielen ab 2020 im Holzsaal

Die Münchner Philharmoniker werden während der Generalsanierung des Kulturzentrums Gasteig in ein Ausweichquartier im Süden der Stadt umziehen. Der Stadtrat genehmigte am Mittwoch mit großer Mehrheit, für das weltbekannte Orchester unter Chefdirigent Valery Gergiev einen Konzertsaal in Holzmodulbauweise zu errichten. Der Bau mit 1800 Plätzen auf einem Gelände der Stadtwerke soll rund 30 Millionen Euro kosten und verkauft werden, wenn die Musiker nach der Sanierung wieder in der Philharmonie spielen können. Der Gasteig soll ab Ende 2020 voraussichtlich fünf Jahre lang renoviert werden.