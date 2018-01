Olympia

Schempp: Erfolgreichster Sotschi-Starter soll Fahne tragen

Biathlet Simon Schempp würde die deutsche Fahne bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Pyeongchang den besten Athleten der Spiele von Sotschi 2014 tragen lassen. „Der erfolgreichste Sportler oder die erfolgreichste Sportlerin der letzten Olympischen Spiele soll dann auch den Fahnenträger machen“, sagte Schempp bei der Einkleidung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Montag in München. Bei den Spielen in Russland vor vier Jahren hatten die Rodler Felix Loch, Natalie Geisenberger und die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt je zwei Goldmedaillen gewonnen und waren damit die erfolgreichsten deutschen Sportler.