Parteien

Scheuer lehnt Nachverhandlungen mit der SPD ab

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer lehnt Nachverhandlungen zu den Sondierungsergebnissen zwischen Union und SPD ab. „Für uns gilt der Vertrag, wir sind vertragstreu“, sagte Scheuer am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. „Unsere Aufgabe ist nicht, Mehrheiten innerhalb der SPD zu organisieren.“ Das müsse die SPD-Spitze um Parteichef Martin Schulz schon selbst machen, vor allem auf dem Parteitag am nächsten Sonntag.