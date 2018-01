Einsatz Scheune und Wohnhaus in Flammen Bei einem Brand im Landkreis Regen sind am Sonntag vier Menschen verletzt worden. Der Schaden beträgt mehr als 500 000 Euro.

Kirchberg im Wald.Zunächst war eine Scheune in Brand geraten, kurz darauf griff das Feuer auf ein angebautes Wohnhaus über. Die Bewohner konnten das Haus noch selbst verlassen, eine 37-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten zogen sich außerdem drei Feuerwehrleute leichte Verletzungen zu, ein Feuerwehrmann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Scheune, in der mehrere alte Traktoren und Zweiräder abgestellt waren, brannte bis auf die Grundmauern nieder. Zudem wurde der Dachstuhl des Wohnhauses beschädigt. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Die Kriminalpolizei in Straubing hat Ermittlungen aufgenommen.

