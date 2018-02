Auszeichnungen

„Schlappmaulorden“ für Landtagspräsidentin Barbara Stamm

Zur traditionellen Verleihung des „Schlappmaulordens“ wird am Montagabend im unterfränkischen Kitzingen einiges an Prominenz aus der Bundespolitik erwartet. Angesagt haben sich Wolfgang Bosbach (CDU), Wolfgang Kubicki und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (beide FDP). Der „Schlappmaulorden“ geht heuer an Bayerns Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) und wird bei der Rosenmontags-Prunksitzung der Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG) überreicht.