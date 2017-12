Kriminalität

Schmuckdieb lässt sich in Kaufhaus einsperren: Festnahme

Mit einem alten Trick hat ein 20-Jähriger versucht, in einem Augsburger Kaufhaus teuren Schmuck zu erbeuten. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch ließ sich der Mann am Dienstagabend nach Ladenschluss in dem Kaufhaus einsperren. Später fiel er aber Passanten auf, als er von innen an den verschlossenen Türen des Geschäfts rüttelte.