Verkehr Schneefall sorgt für Behinderungen In der gesamten Oberpfalz sorgt heftiger Schneefall für Verkehrsprobleme. Mehrere Fahrzeuge landen im Graben.

Regensburg.In der gesamten Oberpfalz fiel am Samstagmorgen dichter Schnee. Die winterlichen Straßenverhältnisse haben zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. In Dietfurt und Hagelstadt ist jeweils ein Lkw liegengeblieben, meldet die Einsatzzentrale Oberpfalz. Zwischen Ramsried und Thenried kam ein Lkw von der Straße ab. Der Anhänger stürzte um.

Bisher sind sieben Pkw wegen der Straßenverhältnisse ins Schleudern geraten oder in einen Graben gerutscht. Unfälle passierten auf der B8 in Deuerling, der A3 bei Nittendorf, der A93 bei Lappersdorf, auf der A6 bei Birgland, auf der B22 in Pemfling sowie in Oberhinkofen und Deining. Verletzt wurde bei diesen Unfällen glücklicherweise niemand.

Am späten Vormittag krachte es auf der Bundesstraße B85 zwischen Sulzbach-Rosenberg und Amberg. Drei Menschen wurden beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge verletzt.

Auf der B 300 ist ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug zwischen Aichach und Schrobenhausen am frühen Samstagmorgen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Die Beifahrerin in dem Wagen, eine 34-Jährige aus Aichach, war sofort tot. Der 32 Jahre alte Pkw-Fahrer, der aus dem Landkreis Neumarkt stammt, wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie das Polizeipräsidium in Ingolstadt mitteilte. Der 24 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bergung der Unfallfahrzeuge musste die Bundesstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

Schon am Freitag sorgten glatte Straßen für mehrere Unfälle. Im Landkreis Kelheim krachte es gleich mehrmals. Zwei Personen wurden verletzt. In der Nähe von Starnberg gerieten zwei junge Frauen in den Gegenverkehr. Die 20-jährige Fahrerin starb noch an der Unfallstelle, ihre 16-jährige Schwester später im Krankenhaus.

