Schulausfall in Hof am Donnerstag

In der Stadt und im Landkreis Hof fällt am Donnerstag witterungsbedingt der Unterricht aus. Das teilte das Schulamt Hof am Mittwochabend mit. Sollten Kinder und Jugendliche dennoch zu ihrer Schule kommen, würden sie betreut. Grund ist der nahende Sturm „Friederike“, der am Donnerstag über Teile Deutschlands zieht.