Justiz Schwangere erstochen: Zehn Jahre Haft Der Liebhaber einer verheirateten Frau hielt ihre Wankelmütigkeit wohl nicht mehr aus. Er wurde wegen Totschlags verurteilt.

Von Marion von Boeselager

Der Angeklagte im Landgericht Regensburg neben seinem Verteidiger Michael Haizmann (rechts): Der 40-Jährige muss zehn Jahre hinter Gitter.

Regensburg.Es war eine Achterbahn der Gefühle, die der Geliebte einer hochschwangeren Frau aus dem Landkreis Straubing wohl nicht mehr verkraftet hat: Am 14. September 2016 entluden sich die aufgestauten Emotionen des Mannes in einer grauenvollen Bluttat. Er stach die 45-jährige Mutter seines ungeborenen Babys im Haus der Frau mit einer Vielzahl von Messerstichen nieder. Mit ihr starb wenige Stunden später auch der Fötus eines kleinen Mädchens.

Am Freitag wurde der 40-jährige Heizungsbauer aus Niederbayern vor dem Regensburger Schwurgericht zu zehn Jahren Gefängnis wegen Totschlags und Schwangerschaftsabbruchs verurteilt.

Eine On-Off-Beziehung

Zugunsten des Angeklagten ging die Kammer unter Vorsitz von Richter Dr. Michael Hammer davon aus, dass sich der Mann bei der Tat „in einem Zustand hochgradiger affektiver Erregung befand und seine Steuerungsfähigkeit erheblich vermindert war“. Vom ursprünglichen Mordvorwurf mit dem Merkmal „Grausamkeit“ wich die Kammer, wie zuvor schon Staatsanwalt und Verteidigung, mit ihrem Urteil ab.

Die Vorgeschichte: Der Angeklagte hatte bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Für diesen zahlte er Unterhalt, durfte ihn aber nicht sehen und litt sehr darunter. Da lernte er 2015 in einem Bistro das spätere Opfer kennen – und eine verhängnisvolle Affäre begann.

„Sie stellte ihm eine gemeinsame Zukunft mit dem Kind in Aussicht.“ Richter Michael Hammer



Die 45-Jährige war verheiratet. Doch hatte sich ihre Ehe abgekühlt. Die Verbindung war kinderlos geblieben. Man hatte sich arrangiert: Der Gatte tolerierte die diversen Affären seiner Frau, wollte aber die Ehe nach außen hin aufrecht erhalten.

Das Verhältnis zwischen der Frau und ihrem neuen Lover geriet zu einer On-Off-Beziehung. Sie war ihm intellektuell überlegen und dominierte rücksichtslos – auch das Verhältnis zu ihrem Ehemann. Im März wollte sie sich doch noch ihren Kinderwunsch erfüllen und überzeugte ihren Liebhaber, eine künstliche Befruchtung mit seinem Sperma durchführen zu lassen. Er zahlte 7000 Euro für den Eingriff. „Sie stellte ihm eine gemeinsame Zukunft mit dem Kind in Aussicht“, führte Hammer weiter aus. Tatsächlich wurde die 45-Jährige schwanger.

Angeklagter wollte Vater sein

Doch kurz darauf beendete sie die Beziehung zum Angeklagten: Sie wolle das Kind allein aufziehen, erklärte sie. Dann wieder wollte sie beim Angeklagten, dann doch bei ihrem Ehemann wohnen bleiben. So ging es weiter. Hammer: „Sie nahm für sich in Anspruch, einseitig zu entscheiden, wem sie gerade ihre Zuwendung schenkte und wer ihre Bedürfnisse befriedigen sollte. Der Angeklagte musste das Gefühl haben, lediglich Mittel zum Zweck gewesen zu sein“, so der Vorsitzende weiter. „Doch lag ihm erkennbar daran, eine aktive Vaterrolle einzunehmen.“

Mord oder Totschlag Die Anklage: Die Anklage hatte zunächst auf Mord und Schwangerschaftsabbruch gelautet. Die Staatsanwaltschaft warf dem Geliebten des Opfers vor, er habe die im sechsten Monat schwangere Frau durch Schläge und Stiche tödlich verletzt. Dann habe er grausam von ihr abgelassen, damit sie „bei Bewusstsein bleiben und langsam versterben sollte“.

Das Gericht: Das Gericht ging jedoch vor dem Hintergrund der zermürbenden Beziehung nicht mehr von einem geplanten Vorgehen, sondern von Totschlag im Zustand hoher affektiver Erregung aus. Der Angeklagte gab Erinnerungslücken an. Diese hatte der psychiatrische Sachverständige als „plausibel“ bezeichnet. Die Amnesie könne durch das Trauma der Tat verursacht worden sein.

Auch in dieser Beziehung blieb die Getötete wankelmütig. Mal schickte sie dem Geliebten Fotos vom werdenden Kind. Dann wieder schloss sie häufige Kontakte des Kindes mit dem Vater aus. Sie erließ gegen ihn sogar einen Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz, forderte Ordnungsgeld, soll dann aber von ihm einen Unterhaltsvorschuss von 30000 Euro verlangt haben.

Im September wollte der Angeklagte nach eigenen Angaben die Sache klären. Er suchte seine Geliebte auf. Es kam zum Streitgespräch, das dann offenbar schrecklich eskalierte. Der Ehemann fand seine Frau bei seiner Heimkehr in ihrem Blut. Weder ihr Leben, noch das ihres Babys, konnten trotz Not-Operation gerettet werden.

Der 40-Jährige flüchtete nach Illertissen. Dort wurde er betrunken und verletzt aufgefunden und völlig verwirrt in die Psychiatrie eingewiesen. Später flüchtete er erneut und rannte in einen fahrenden LKW. Vor Gericht gestand der Mann die Tat, machte aber einen Filmriss für das eigentliche Geschehen geltend. Das Gericht folgte hier den Angaben des Angeklagten. Diese seien nicht zu widerlegen.

