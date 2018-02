Prozesse

Schwangere getötet: Staatsanwalt fordert lebenslange Haft

Für die tödliche Messerattacke auf eine Schwangere in Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) soll der Angeklagte nach dem Willen der Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe erhalten. Der Staatsanwalt legte dem ehemaligen Geliebten des Opfers am Freitag Totschlag in einem besonders schweren Fall und Schwangerschaftsabbruch zur Last, wie ein Sprecher des Gerichtes sagte. Angeklagt war er wegen Mord und Schwangerschaftsabbruch.