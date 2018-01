Kommunen

Schweinfurter entscheiden über Baumschutzverordnung

Die Bürger in Schweinfurt entscheiden an diesem Sonntag, ob sie in ihrer Stadt eine Verordnung zum Schutz alter großer Bäume behalten oder abschaffen wollen. Der Stadtrat hatte 2017 entschieden, die sogenannte Baumschutzverordnung vor dem Hintergrund der Deregulierung abzuschaffen. Ein Bündnis aus Parteien und Vereinen, das den Bürgerentscheid initiiert hat, hält dagegen: Die ersatzlose Abschaffung der Verordnung sei ein völlig falsches Signal angesichts des fortschreitenden Klimawandels und der Feinstaub-Problematik.