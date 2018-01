Regierung

Seehofer will die Arbeit von Söder nicht mehr kommentieren

CSU-Chef Horst Seehofer will die Arbeit seines designierten Nachfolgers als Ministerpräsident, Markus Söder, nicht öffentlich bewerten und kommentieren. „Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich zu landespolitischen Vorschlägen von Markus Söder nicht Stellung beziehe. (...) Das ist eine Grundentscheidung, die ich auch bei meinen Vorgängern als sehr angenehm empfunden habe“, sagte der 68-Jährige am Dienstag bei der Sitzung der CSU-Landtagsfraktion im Kloster Banz in Bad Staffelstein.