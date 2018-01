Unfall Senioren und Kinder schwer verletzt Bei einer Frontalkollision werden zwei Senioren schwerst verletzt. Bei einem zweiten Unfall kracht ein Auto gegen einen Lkw.

Unterdietfurt.Zwei Kinder und zwei Senioren sind bei einem Unfall im Landkreis Rottal-Inn schwer verletzt worden. Ein 81 Jahre alter Autofahrer übersah am Mittwochnachmittag beim Abbiegen mit seinem Wagen ein anderes Auto, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Autos prallten frontal in der Nähe von Unterdietfurt zusammen. Der 81-Jährige und die 71 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos wurden nach Angaben der Polizei schwerst verletzt. Im Auto des 81-Jährigen saßen außerdem zwei Kinder im Alter von drei und acht Jahren. Auch sie erlitten erhebliche Verletzungen.

Auto kracht gegen Sattelzug

Zwei weitere Schwerverletzte gab es am Mittwochabend im Landkreis Lichtenfels: Ein 42-Jähriger krachte mit seinem Wagen gegen einen mit einem Betonteil beladenen Sattelzug. Der Mann und seine 29 Jahre alte Ehefrau wurden bei dem Unfall in Marktzeuln schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Kleinwagen seitlich unter die Ladung des Lastwagens, der gerade auf ein Grundstück abbiegen wollte. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Einsatzkräfte mussten das schwer verletzte Ehepaar aus dem stark beschädigten Auto retten. Sie kamen in Kliniken.

