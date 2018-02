Notfälle Seniorin liegt vermutlich zwei Tage hilflos in ihrer Wohnung

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Bad Mergentheim.Eine 81-Jährige hat in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) vermutlich zwei Tage hilflos in ihrer Wohnung gelegen - bis sie dank einer aufmerksamen Frau gerettet werden konnte. Die Zeugin hatte die Seniorin bisher regelmäßig samstags beim Spazieren gehen gesehen - doch am vergangenen Wochenende war die 81-Jährige nicht unterwegs. Weil das Licht in der Wohnung der Frau brannte, alarmierte die Zeugin am Montag die Polizei. Die ebenfalls verständigte Feuerwehr öffnete die Wohnungstür, weil auf Klingeln niemand reagierte und der Fernseher lief. Nach Polizeiangaben vom Dienstag lag die 81-Jährige auf dem Boden und konnte sich selbst nicht helfen. Sie kam in ein Krankenhaus. Wie es ihr mittlerweile geht und warum sie zu Boden ging, war zunächst unklar.