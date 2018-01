Brände Sicherungskasten in Zug fängt Feuer: zwei Leichtverletzte

Ein Löschfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

München.Beim Brand eines Sicherungskastens in einem Zug sind in München zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Lokführer der Bahn, die am Freitagmorgen von Rosenheim Richtung München unterwegs war, und eine Zugbegleiterin kamen wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. In der Bahn hatte sich plötzlich starker Rauch entwickelt. Der Lokführer stoppte den Zug im Bahnhof München-Solln, die rund 60 Fahrgäste konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Ein Zugbegleiter konnte den Brand im Sicherungskasten jedoch löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Als Ursache vermutet die Bundespolizei einen technischen Defekt. Die Schadenshöhe stand zunächst noch nicht fest.