Elektro

Siemens gibt Startschuss für Healthineers-Börsengang

Der Industriekonzern Siemens hat offiziell den Startschuss für den Börsengang seiner Medizintechniktochter Healthineers gegeben. Das Unternehmen veröffentlichte am Montag die sogenannte „Intention to Float“. Damit wird die feste Absicht kundgetan, Anteile an die Börse zu bringen.