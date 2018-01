Elektro

Siemens-Personalchefin hofft auf „gute Einigung“ zu Jobabbau

Siemens-Personalchefin Janina Kugel hat sich nach Aufnahme von Gesprächen über die Einschnitte im Kraftwerksgeschäft zuversichtlich gezeigt, mit den Arbeitnehmervertretern Lösungen zu finden. Man befinde sich in einem geordneten Prozess, der auf eine gute Einigung hoffen lasse, sagte Kugel am Mittwoch in München anlässlich der Siemens-Hauptversammlung. In den Gesprächen mit den Betriebsräten und der Gewerkschaft gehe es sowohl um die Planungen für die betroffenen Standorte als auch um den generellen Strukturwandel in der Industrie. „Erfreulicherweise verlaufen beide Sondierungen bisher sachlich und konstruktiv“, sagte Kugel.