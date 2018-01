Olympia Skicrosserin Zacher verpasst Olympia Nachdem sie einen Kreuzbandriss erlitten hat, fält die Mitfavoritin Heidi Zacher für die Winterspiele in Südkorea aus.

Mail an die Redaktion Die Skicrosserin Heidi Zacher beim Ski Cross Weltcup auf dem Feldberg. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Idre Fjäll.Die deutsche Skicrosserin Heidi Zacher hat einen Kreuzbandriss erlitten und fällt damit als Olympia-Mitfavoritin für die Winterspiele aus. Die 29-Jährige zog sich die schwere Verletzung am linken Knie beim Training am Sonntag im schwedischen Idre Fjäll zu, wie ein Sprecher des Deutschen Skiverbands (DSV) tags darauf in München mitteilte. Zacher hatte in dieser Saison im Weltcup einen Sieg und vier weitere Podestresultate eingefahren. Vor Zacher hatte der DSV schon mehrere Olympia-Ausfälle durch Kreuzbandrisse erlitten, unter anderem durch die Alpin-Stars Felix Neureuther und Stefan Luitz sowie die Skispringer Severin Freund und Svenja Würth.

