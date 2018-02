Olympia

Skirennfahrerin Hilzinger muss Olympia-Teilnahme absagen

Die deutsche Skirennfahrerin Jessica Hilzinger muss ihren Olympia-Start wegen einer Knieverletzung absagen. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag mit. Die 21-Jährige hatte sich in der vorigen Woche bei einem Trainingssturz am Oberjoch den Schienbeinkopf im rechten Knie gebrochen und kann daher nicht nach Südkorea reisen, wie Alpindirektor Wolfgang Maier bekanntgab. Statt zwölf Athleten ist der DSV in Pyeongchang nur noch mit elf Alpinen vertreten. Vor Hilzinger hatten schon die Medaillenkandidaten Felix Neureuther und Stefan Luitz wegen Kreuzbandrissen passen müssen.