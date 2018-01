Ski alpin Skiverband: Fünf Starterinnen für Heimrennen in Garmisch

Ziel- und Zuschauerbereich der Kandahar Rennstrecke.

Garmisch-Partenkirchen.Angeführt von Viktoria Rebensburg geht das deutsche Team beim Heimweltcup in Garmisch-Partenkirchen mit fünf Sportlerinnen an den Start. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch bekanntgab, werden neben den Olympia-Fahrerinnen Rebensburg und Kira Weidle auch Michaela Wenig, Meike Pfister und Patrizia Dorsch die zwei Speed-Rennen auf der Kandahar bestreiten. Am Samstag steht eine erstmals organisierte Sprint-Abfahrt mit zwei Durchgängen auf dem Programm, tags darauf folgt eine klassische Abfahrt. „Klar wollen wir uns bei den Heimrennen bestmöglich in Szene setzen“, sagte Bundestrainer Jürgen Graller zu den letzten Wettkämpfen vor Olympia.