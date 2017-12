Gesellschaft So geht Inklusion in Ostbayern Kinder mit Handicap haben es in unserem Bildungssystem schwer. In Lappersdorf lernen „Wölfe“ mit „Füchsen“ im Tandem.

Von Katrin Wolf

Merken

Mail an die Redaktion Jonas liest seinen Mitschülern vor. Ein Vorteil der Tandemklasse ist, dass jedes Kind sein eigenes Tempo finden kann. Foto: Wolf

Lappersdorf.Ida Lier hat Angst. Angst um die Zukunft ihrer wenige Monate alten Tochter. Sie steht im Klassenraum eines Förderzentrums für Behinderte, die kleine Sara auf dem Arm. Sara ist mit Trisomie 21 geboren. Ida Lier ist zusammen mit einer Selbsthilfegruppe gekommen, um zu sehen, wie die Zukunft ihres Kindes aussehen könnte. „Wird meine Tochter jemals schreiben können?“, fragt sie die Betreuerin. „Eher nicht“, ist die Antwort. Von diesem Moment an ist für Ida Lier klar: Sara wird in einen integrativen Kindergarten gehen. Und auch danach kommt nur eine Schule mit Inklusionsprofil in Frage.

13 Jahre später: Sara kann schreiben, lesen und rechnen. Dazu ist das Mädchen aufgeblüht. Sara, die bei Fremden sehr verschlossen ist, traut sich mittlerweile sogar, Theater zu spielen. Mit strahlenden Augen berichtet Ida Lier von einem Stück, das die Klasse vergangenes Jahr an Weihnachten aufgeführt hatte. „Ich habe gemerkt, das hat ihr richtig Spaß gemacht!“

Mangel an Sonderpädagogen

Sara besucht die 7a der Mittelschule Lappersdorf. Das erste, was beim Betreten des Klassenzimmers auffällt, ist die Ruhe. Und das, obwohl kein Frontalunterricht stattfindet. Die Schüler erstellen gerade ihren Wochenplan: Sie teilen selbstständig Standardaufgaben ein, die bis Freitag erledigt sein sollen.

In der 7a sitzen Wölfe und Füchse. In der Tandemklasse lernen sie zusammen. Die Wölfe brauchen für ihre Aufgaben oft etwas länger. Zu ihnen gehört Jonas. Er sitzt an einem Tisch mit Laura, Thomas und Max und liest aus einem Buch vor. Jonas liest flüssig, nur bei längeren Worten kommt er manchmal ins Stocken. Die anderen hören zu und schreiben Schlüsselworte mit, die später die Lösung für ein Rätsel ergeben.

„Die Kinder lernen, ganz selbstverständlich mit Minderheiten umzugehen – das ist es, was wir heute brauchen.“ Heilerziehungspfleger Otmar Summer



Auch Jonas ist mit Trisomie 21 geboren. Das macht ihn zu einem Kind mit erhöhtem sonderpädagogischem Förderbedarf. In Lappersdorf gehört er damit zu den Wölfen. Das Wort „behindert“ wird hier vermieden. „Das sagt man nicht“, weiß auch Sara. Behindert ist man schließlich nicht, behindert wird man – etwa durch ein Bildungssystem, das viele von vornherein ausschließt.

74 000 Kinder, die besondere Förderung brauchen, leben in Bayern. In der Oberpfalz sind es 3800. Sie alle haben das Recht, in Regelschulklassen unterrichtet zu werden. Grundlage ist die UN-Behindertenrechtskonvention, deren langsame Umsetzung in der Bundesrepublik bereits von den Vereinten Nationen kritisiert wurde. Einer umfassenden Inklusion steht momentan laut dem Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) auch ein Mangel an Sonderpädagogen entgegen. 30 000 weitere Fachkräfte würden gebraucht, meinte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann im Mai. Das Kultusministerium widersprach: Seit 2011 würden jedes Jahr 100 zusätzliche Lehrerstellen zur Verfügung gestellt.

Auf Neues einlassen

Einen Mangel an Sonderpädagogen beklagt auch Maria Kehrer-Leierseder. Die Rektorin der Grund- und Mittelschule Lappersdorf sitzt in ihrem Büro, auf dem Tisch steht ein Rechenschieber. Damit erklärt sie einer Schülerin aus der neunten Klasse regelmäßig die Welt der Zahlen. Es werde vonseiten des Kultusministeriums durchaus etwas getan, es müssten aber noch mehr Stunden genehmigt werden, sagt die Pädagogin. Inklusion heißt an ihrer Schule auch, dass jeder Schüler seinen individuellen Platz erhält– so steht es im Leitbild. Kehrer-Leierseder merkt man an, dass sie hinter diesem Leitbild steht. Tandemklassen, in denen Regelschüler und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam unterrichtet werden, gibt es an Mittelschulen in Bayern sonst nur noch in München.

In Lappersdorf stehen für die Tandemklasse drei Fachkräfte zur Verfügung. Mittelschullehrerin Claudia Pfeiffer und Sonderpädagogin Regina Götz sind nach Möglichkeit immer zu zweit in der Klasse. Dazu kommt Heilerziehungspfleger Otmar Summer, der die Schüler auch in lebenspraktischen Dingen unterstützt, etwa, wenn sich ein Kind nicht selbst die Schuhe binden kann. Eigentlich ein guter Schlüssel, allerdings ist Götz nur für 28 Stunden angestellt. Die personelle Besetzung für Tandemklassen ist vom Kultusministerium noch nicht eindeutig geregelt. „Wir sind halt immer noch etwas Exotisches“, sagt Summer.

Für die Lehrer ist die Situation eine Herausforderung. Aber: „Es läuft gut, weil alle zusammenhelfen“, sagt Rektorin Kehrer-Leierseder. Vor allem Mittelschullehrerin Pfeiffer musste sich auf Neues einlassen. Die Arbeit in der Tandemklasse nennt sie eine „wunderbare Erfahrung“. In die veränderte Art des Unterrichtens wuchs sie langsam hinein, auch dank einzelner in Regelklassen inkludierter Schüler. Parallel bildete sie sich regelmäßig fort.

Alle lernen voneinander

Auch die Schüler mussten sich erst in die neue Situation hineinfinden. Der selbstverständliche Umgang mit Menschen mit Handicap sei schließlich noch immer nichts Alltägliches, sagt Götz. Aber die Kinder haben sich mit der Zeit immer weiter angenähert – durch ein gemeinsames Theaterprojekt, Ausflüge und nicht zuletzt den ganz normalen Unterricht. Lucia, 13, erzählt, dass sie am Anfang viel mit ihrem Sitznachbarn Moritz zu diskutieren gehabt hätte. Aber jetzt ließen sie sich in Ruhe arbeiten. Und wenn Zusammenarbeit gefragt ist, helfen sich die Kinder gegenseitig: „Wenn die langsam sind und Hilfe brauchen, dann helfe ich ihnen meistens“, sagt Lucia.

Der gemeinsame Unterricht bringt allen Schülern Vorteile. Die Füchse lernen in einer Zeit, in der die sogenannten Soft Skills in der Arbeitswelt immer wichtiger werden, auf andere Rücksicht zu nehmen. „Die Mehrarbeit nehme ich gerne in Kauf – dafür haben die Schüler hier ein tolles Arbeits- und Sozialverhalten“, sagt Regina Götz. Wer sich in seine Mitschüler hineindenken müsse, die den Stoff vielleicht nicht so schnell verstehen, der bringe später auch Einfühlungsvermögen für andere Gruppen mit, die besondere Unterstützung brauchen. Ein wichtiger Faktor, sagt Summer auch vor dem Hintergrund des politischen Rechtsrucks: „Die Kinder lernen, ganz selbstverständlich mit Minderheiten umzugehen – das ist es, was wir heute brauchen.“ Die Gesellschaft werde ohnehin immer vielfältiger – und „wo kommen wir hin, wenn wir so viele unter den Tisch fallen lassen“, meint Götz mit Blick auf den Druck an vielen Schularten.

Auf die Frage, ob Inklusionsklassen oder Förderzentren die bessere Wahl für intelligenzgeminderte Kinder sind, haben Rektorin, Klassenlehrerin und Sonderpädagogen die gleiche Antwort: Es komme immer auf das Kind und seinen speziellen Förderbedarf an. Eine Tandemklasse sei nicht für alle ideal: Das relativ rasche Tempo mit häufigem Stundenwechsel und die größere Klassenstärke können manche überfordern.

Ein weiterer Vorteil für Kinder mit besonderem Förderbedarf liegt auf der Hand: Dass mindestens sieben von ihnen in einer Klasse sind, beugt Frustration vor und schützt vor Mobbing. Das gebe es an ihrer Schule ohnehin kaum, sagt die Rektorin. Im Gegenteil, gerade Schüler, die oft mit härteren Äußerungen auffielen, seien zu den beeinträchtigen Kindern besonders sanft. Und Götz berichtet, dass sogar unter den „obercoolen Jungs“ in ihrer Klasse zwei überlegen, Kinderpfleger zu werden.

Ein erster Schritt

Das soziale Gefüge in der Klasse funktioniert: „Mein Kind ist angenommen, so wie es ist, und ich bin froh, dass Sara Freunde hat“, sagt Lier. Die Unterschiede zwischen Wölfen und Füchsen nehmen die Schüler kaum wahr. Götz berichtet vom Beispiel einer Vertretungslehrerin, die die Kinder dafür lobte, dass sie so gut zusammenarbeiten – und verständnislose Blicke erntete. Vielleicht ist das das Beste, was eine Tandemklasse leisten kann.

In der Arbeitswelt haben es die Wölfe dann wieder schwer. Sie bekommen keinen Abschluss, sondern ein verbales Gutachten über ihre Leistungen. In Zukunft könnte ein reduzierter Abschluss angeboten werden, sagt Götz. Aber noch ist es nicht soweit. „Ich weiß, Sara kann keine richtige Berufsausbildung machen – aber wieso sollte sie nach der Schule wieder in eine geschlossene Gesellschaft?“ sagt Ida Lier über die fehlende Inklusion in der Berufswelt.

„Wir arbeiten uns Jahr für Jahr nach vorne“, meint Götz. Die Tandemklasse ist für die Experten ein entscheidender Schritt in Richtung Inklusion. Und Ida Lier sagt, sie sei jetzt „so entspannt, so beruhigt“. Um die Zukunft ihrer Tochter hat sie keine Angst mehr.

So haben wir 2017 über das Thema berichtet:

So berichtete die MZ Dienstag, 30. Mai: Die MZ meldet im Ressort Bayern, dass die Chancen der Kinder mit besonderem Förderbedarf auf Inklusion weiterhin schlecht stehen: Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) kritisiert den Mangel an Fachlehrkräften.

An der Mittelschule Lappersdorf gibt es seit drei Jahren eine Tandemklasse.

So war das Jahr 2017: Hier lesen Sie mehr aus unserer Jahresrückblicks-Beilage!