Parteien

Söder: Als Ministerpräsident soziales Profil der CSU stärken

Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder will in seiner Amtszeit die CSU sozialer machen. „Wir müssen das soziale Profil schärfen, damit die Menschen in den Bereichen Pflege, Hospiz und Gesundheit die Unterstützung erhalten, die sie verdienen“, sagte Söder der „Passauer Neuen Presse“ (Mittwoch). Zudem brauche der Freistaat einen besseren und schnelleren Wohnungsbau. Darüber hinaus müsse es künftig möglich sein „zu vernünftigen“ Preisen Wohneigentum zu erwerben.