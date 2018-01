Parteien

Söder geht weiter von Amtsübergabe bis Ende März aus

CSU-Spitzenkandidat Markus Söder rechnet weiterhin fest mit einer Übernahme der Regierungsgeschäfte im ersten Quartal 2018. „Wir haben einen klaren Zeitplan vereinbart und darüber gibt es auch keinen Zweifel“, sagte er am Dienstag am Rande der Klausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz. Dies habe er am Vormittag auch noch einmal mit Seehofer abgestimmt, „es bleibt alles bei dem, was wir vereinbart haben.“