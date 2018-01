Parteien

Söder kündigt Wahlkampf um jeden konservativen Wähler an

CSU-Spitzenkandidat Markus Söder will bei der Landtagswahl im Herbst um jeden konservativen Wähler kämpfen. „Ich möchte jeden denkbar konservativen Wähler nicht bei anderen sehen, sondern bei uns in der CSU“, sagte der designierte Ministerpräsident am Donnerstag nach Angaben von Teilnehmern bei der Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz.