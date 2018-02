Regierung

Söder zufrieden mit GroKo-Einigung

Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich zufrieden über das Ergebnis der GroKo-Verhandlungen gezeigt. In dem Regierungsprogramm sei „sehr viel Gutes drin“, sagte er dem Bayerischen Rundfunk am Donnerstag. Das betreffe vor allem das Thema Zuwanderung, das für die CSU von höchster Bedeutung sei. Mit dem künftigen Bundesinnenminister Horst Seehofer gebe es die Möglichkeit, die Fragen der Begrenzung der Zuwanderung, auch die Rückführung und die Abschiebungen neu zu regeln, besser zu machen. „Das ist das, was uns die Wähler mit der Bundestagswahl aufgegeben haben“, fügte Söder hinzu. Beim Thema Steuern habe man zumindest erreicht, dass der Solidaritätszuschlag schrittweise abgebaut werde. Außerdem habe man die von der SPD geforderten Erhöhungen verhindern können.