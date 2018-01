Klausur Söders großer Plan für Bayern Eine eigene bayerische Wohnungsbaugesellschaft soll die Wohnungsnot eindämmen. Doch es wird nicht nur in Steine investiert.

Von Christine Schröpf, MZ

Noch-Finanzminister, bald Regierungschef: Markus Söder hat in Kloster Banz Pläne für seine künftige Arbeit benannt.

Bad Staffelstein.Seit Weihnachten hatte Markus Söder intensiv an seinem ersten Regierungsprogramm getüftelt – dabei viele Kabinettskollegen und Abgeordnete zu Rate gezogen. Bei der Winterklausur in Kloster Banz schüttet der designierte Ministerpräsident nun das Füllhorn seiner Ideen aus. Es ist seine erste große politische Grundsatzrede bei einer Klausur der CSU-Landtagsfraktion. Das Recht dazu gebührt eigentlich dem amtierenden Regierungschef, doch Horst Seehofer hatte seinen Platz frei gemacht. Als die Abgeordneten am Donnerstagmittag dem neuen starken Mann der CSU und seinem 10-Punkte-Plan für Bayern applaudieren, ist Seehofer nicht im Saal. Er hatte seine Zeit in Banz dieses Mal auf vier Stunden beschränkt.

Neue bayerische Grenzpolizei

Söder reißt die Abgeordneten am Donnerstag mit. Es gibt stehende Ovationen. Der Amberger Abgeordnete Harald Schwartz, der dafür bekannt ist, auch Kritik freimütig zu äußern, wirkt geradezu beseelt. „Es ist meine fünfte Winterklausur. Es war mit Sicherheit die Beste.“ Der künftige Ministerpräsident habe die Fraktion „geflasht“. Auch der Chamer Abgeordnete Gerhard Hopp zeigt sich tief beeindruckt. „Es war eine kraftvolle und mutige Rede, die gezeigt hat, dass er für das neue Amt und den Wahlkampf absolut vorbereitet ist“, sagt er. Hopp gefällt aus ostbayerischer Sicht vor allem Söders Plan einer neuen bayerischen Grenzpolizei, die grenznah für mehr Schutz sorgen soll. Auch die Idee eines bayerischen Baukindergeldes findet Hopp sehr gut: 1200 Euro pro Kind über zehn Jahre hinweg, wollte die CSU eigentlich in einer neuen Koalition im Bund umsetzen. Weil das nicht gelingt, packt es Söder in Eigenregie an. „Eigentum ist der beste Schutz vor Armut im Alter“, sagt der Noch-Finanzminister.

In aktuellen Umfragen zur Landtagswahl liegt die CSU bei 40 Prozent.

Spätestens irgendwann Ende März will Seehofer sein Regierungsamt an Söder übergeben, abhängig vom Stand einer Regierungsbildung in Berlin. Klappt es pünktlich bleiben Söder rund sechs Monate, um die eigene Regierungskompetenz unter Beweis zu stellen. Ein enger Zeitkorridor. Das Landtagsplenum, in dem neue Gesetze beschlossen werden, tagt in dieser Zeit nur noch rund zwölf Mal. Zu den Nahzielen, die er noch 2018 anpacken will, zählt die Gründung einer neuen staatlichen Wohnungsbaugesellschaft. Die „Bayernheim“ soll mit einem Startkapital von 300 bis 500 Millionen Euro bis 2020 auf staatlichen Grundstücken zunächst zusätzliche 2000 neue Wohnungen bauen. Das wäre eine Verdoppelung bisheriger Planungen des Freistaats. Fernziel sind der Bau von 20 000 neuen Wohnungen. Im Fokus hat Söder dabei die Mittelschicht, die sich vor allem in Ballungszentren Wohnen kaum noch leisten kann. Zur Finanzierung der „Bayernheim“ denkt Söder an einen Verkauf der E.on-Aktien, die der Freistaat besitzt. Es ließe sich aber auch auf die Rücklagen des Freistaats zurückgreifen, sagt er. Bis Ende 2018 werde sich das Polster auf fünf Milliarden Euro summiert haben.

AFD im Visier Keine bürgerliche Partei CSU-Spitzenkandidat Markus Söder will im Wahlkampf der Konfrontation mit der AfD nicht ausweichen. Man müsse bürgerlichen Wählern klar machen, dass „die AfD weit davon entfernt ist, eine bürgerliche Partei zu sein“, sagte er in Kloster Banz. Es gebe sehr viele Persönlichkeiten in den Reihen der AfD, „die mit der Verfassung fremdeln“.

Keine Deutungshoheit Die CSU werde sich auch der Auseinandersetzung in sozialen Netzwerken stellen. Man dürfe der AfD dort bei politischen Themen keine Deutungshoheit überlassen. Im aktuellen Bayerntrend liegt die AfD in der Sonntagsfrage zur Landtagswahl bei 10 Prozent. Die CSU bei 40 Prozent.

Söders Zehn-Punkte-Plan ist geprägt von Lehren aus der verlorenen Bundestagswahl. Er greift die Unzufriedenheit mit der Asylpolitik auf – CSU-Wähler waren aus Protest zur AfD abgewandert. Der designierte Ministerpräsident kündigt die zügige Gründung eines Landesamtes für Asyl und Abschiebung an. „Eine Art Bayern-BAMF“, sagt er in Anspielung auf die entsprechende Bundesbehörde. Außerdem sollen rasch 50 neue Verwaltungsrichter eingestellt werden, damit Klagen gegen Abschiebungen rasch entschieden werden. Zudem will Söder 1000 neue Polizisten ins Land schicken um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken. Die Beamten sollen in den Inspektionen eingesetzt werden.

Söder will im reichen Bayern auch für mehr soziale Symmetrie sorgen. Er kündigt an, noch dieses Jahr ein bayerisches Pflegegeld zu starten – für die, die Angehörige zuhause versorgen. Zudem will er zügig die Versorgung Sterbender verbessern. Derzeit gibt es an 18 Standorten in Bayern insgesamt 186 Hospizplätze für Erwachsene, außerdem 49 Palliativstationen mit 456 Betten. Auch das soll sich verdoppeln.

Kaum ein Politikfeld, das Söder nicht streift. Auf dem Sektor Umwelt plant er eine Glyphosat-Exit-Strategie. Schneller als im Bund soll das Insektengift von den Äckern verschwinden. Er will auch die Forschung für Artenschutz stärken. Die Jamaika-Sondierungen im Bund haben die CSU für das Thema sensibilisiert. Die Grünen hatten dort offenbar nachdrücklich die Folgen des Bienensterbens erläutert.

Sprechstunden mit Söder

Bisher existieren Söders Pläne nur als Grundgerüst. Die Feinarbeit soll erfolgen, sobald er in der Staatskanzlei eingezogen ist. Von dort aus will er eine „Koalition mit den Bürgern“ knüpfen, die schon Seehofer propagierte. Söder will in der Staatsregierung einen „Bürgerbeauftragten“ installieren – er oder sie soll für Anfragen aus dem Volk zuständig sein. Es könnte künftig auch Bürgersprechstunden mit Söder vor öffentlichen Veranstaltungen geben.

„Das kommt am 14. Oktober per Volksentscheid zur Abstimmung.“ Markus Söder zu seinem Vorschlag einer Amtszeitbegrenzung für Ministerpräsidenten



Der Regierungschef in spe will den Landtagswahlkampf ganz offensichtlich nutzen, um sein Image aufzupolieren. Im aktuellen „Bayerntrend“ war ihm zwar hohe Kompetenz bescheinigt worden, doch nur gut die Hälfte der Befragten fand ihn auch sympathisch.

An Söder klebt der Verdacht, er sei nur auf die eigene Karriere fixiert. Wohl auch ein Grund, warum der 51-Jährige bereits zum Auftakt der Klausur eine Begrenzung der Amtszeit für Ministerpräsidenten auf zehn Jahre vorgeschlagen hatte. Das will er noch dieses Jahr besiegeln lassen. „Das kommt am 14. Oktober per Volksentscheid zur Abstimmung“, sagt er.

