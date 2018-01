Prozesse Sohn von NSU-Opfer verlangt hohe Strafe für Zschäpe Der Sohn des ersten NSU-Mordopfers Enver Simsek hat das Oberlandesgericht München am Mittwoch aufgefordert, Beate Zschäpe und weitere Angeklagte im NSU-Prozess „in höchstem Maß“ zu bestrafen. Allein dem mutmaßlichen Waffenbeschaffer Carsten S. nehme er Reue ab, sagte Abdulkerim Simsek in seinem Plädoyer. „Ich nehme Ihre Entschuldigung an“, sagte er zu Carsten S.

Nebenkläger Abdulkerim Simsek im Gerichtssaal zwischen seinen Anwälten. Foto: Peter Kneffel

München.Simsek schilderte, wie er als 13-Jähriger von einem Lehrer im Internat in Saarbrücken am Morgen des 10. September 2000 aufgefordert worden sei, sofort nach Nürnberg zu fahren. Dort war sein Vater am Vortag mit acht Schüssen an einer viel befahrenen Nürnberger Straße niedergeschossen worden. In Nürnberg sei er zu einer Klinik gefahren. Als er am Krankenbett seinen noch lebenden Vater sah, habe er als erstes bemerkt, „dass sein linkes Auge zerfetzt“ gewesen sei. Seine Mutter sei weinend zusammengebrochen. Dann hätten „die Geräte gepiept“ und Pfleger hätten die Familie hinausgedrängt. „Das war das letzte Mal, dass ich meinen Vater lebend gesehen habe.“ Inzwischen habe er selber eine zweijährige Tochter, sagte Simsek. „Ich werde ihr erzählen müssen, dass ihr Opa von Nazis umgebracht wurde.“

Simsek war der erste von neun Gewerbetreibenden mit Migrationshintergrund, die die beiden Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt erschossen haben sollen. Als einziges noch lebendes Mitglied des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) ist Beate Zschäpe wegen Mittäterschaft angeklagt. Die Bundesanwaltschaft hat lebenslange Haft für sie beantragt.