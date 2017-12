Regierung

Sozialministerin Müller denkt derzeit nicht ans Aufhören

Bayerns Sozialministerin Emilia Müller (CSU) denkt derzeit nicht über einen Rückzug aus der Landespolitik nach. „Ich habe viele Ideen und arbeite unbeirrt weiter“, sagte die 66-Jährige am Donnerstag in München. Die Oberpfälzerin betonte, dass ihr die Arbeit auch nach 14 Jahren im Kabinett noch Spaß mache. Die Entscheidung zur Zusammensetzung des neuen Ministerrats der Staatsregierung obliege aber natürlich dem designierten neuen Ministerpräsidenten und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Markus Söder. Mit ihm sei sie viel in Kontakt.