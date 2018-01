Freizeit Spaß gibt’s auch noch analog Smartphones haben die Kinderzimmer längst erobert. Doch Klassiker halten weiter mit. Ein Besuch auf der Spielwarenmesse.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Künstler Friedrich Liechtenstein, bekannt aus dem „Supergeil“-Werbesport vopn Edeka, präsentierte in Nürnberg das interaktive Brettspiel Agentenjagd. Fotos: Stöcker-Gietl

Nürnberg.Können Kinder überhaupt noch ohne Smartphone und Tablet spielen? Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg kommt man an diesen Geräten nicht vorbei. Vom Brettspiel bis zum Kuscheltier wird alles animiert. Der gute, alte Globus führt weiter in virtuell erlebbare Welten, ebenso wie die Carrera-Bahn. Paintball, das Spiel, das man bisher nur aus Freizeitanlagen kennt, wird bald auch im Kinderzimmer spielbar sein und mit einem kleinen Jeep und dem Smartphone geht der Nachwuchs auf Dinosaurier-Jagd im Garten. Aber, zum Glück, weht auch noch ein Hauch von Nostalgie durch die Messehallen.

Mehr als 2900 Aussteller sind in diesem Jahr bei der weltgrößten Messe dabei. Von heute bis 4. Februar werden rund 100 000 Neuheiten unter den eine Million präsentierten Produkten vorgestellt. Prominentester Besucher der diesjährigen Presse Preview am Tag vor der Eröffnung ist Musiker Peter Maffay. Er hat sich von den Proben für seine beginnende MTV-Unplugged-Tour losgeeist, für die er in Nürnberg ebenfalls die Werbetrommel rührt. Auf der Spielwarenmesse steht jedoch Tabaluga im Mittelpunkt, der kleine Drache, der Maffay schon seit 1983 begleitet. Damals kreierte er ein Rockmärchen rund um die Figur. Jetzt kommt der Drache im Dezember 2018 erstmals ins Kino.

Unter anderem werden Michael „Bully“ Herbig und Yvonne Catterfeld den Zeichenfiguren ihre Stimmen leihen. Rund um den Film wird es viele Spielwaren geben – vom Bastelset bis zu Tabaluga-MauMau. Ein Teil der Erlöse aus dem Film und den dazugehörigen Produkten werden seiner Tabaluga-Stiftung zu Gute kommen, hob der Musiker hervor und stellte dazu sein jüngstes Herzensprojekt in Dietlhofen bei Weilheim vor. Auf dem Gutshof sollen Kinder, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, Schutzräume finden.

Rosberg wirbt für Hot Wheels



Weitaus weniger ernst geht es am Stand nebenan zu, wo Moderatorin und Schauspielerin Shary Reeves („Wissen macht ah“) die neueste Generation des tiptoi-Stiftes namens create präsentiert. Das Gerät kann nun auch Stimmen aufzeichnen und daraus ganz individuell auf die Nutzer zugeschnittene Geschichten liefern. Als Expertin für die Wissensvermittlung findet Reeves den Stift absolut spitze. Auch deshalb, weil es noch ganz ohne Papas Handy und Mamas Tablet auskommt.

Das braucht man gottlob auch nicht, um Seifenblasen zu produzieren. „Pustefix“ feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag und hat bei Kindern über die Jahrzehnte hinweg nichts von seinem Charme eingebüßt. Auf der Spielwarenmesse zeigt ein Seifenblasen-Künstler, was man, mit etwas Können, aus der Lauge so alles herausholen kann. Er hüllt sogar Journalisten in riesige Blasen – ganz analog.

Der Künstler Friedrich Liechtenstein wird zur Spielfigur im neuen interaktiven Brettspiel Agentenjagd von Schmidt-Spiele. Er sei ein Flaneur und bewege sich in so vielen Genres, warum nicht auch einmal in einem Spiel, sagt er in die Kameras. Als man ihm die Karte mit seinem Konterfei vorgestellt habe, da habe er nicht nein sagen können, so Liechtenstein. Mit der goldenen Brille und den golden-glitzernden Fingernägeln ist die schillernde Persönlichkeit, die man auch aus dem „Supergeil“-Werbespot von Edeka kennt, eines der beliebtesten Fotomotive.

Das hätte wohl ein anderer locker übertrumpfen können, doch der taucht nur als Ankündigung auf der Neuheitenschau auf: Rennfahrer Nico Rosberg wird das neue Gesicht der Spielzeug-Automarke Hot Wheels, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert. „Mit Hot Wheels entdeckte ich als kleiner Junge meine Begeisterung für Autos“, verrät Rosberg via Pressemitteilung. Im April wird er als neues Gesicht der Marke offiziell vorgestellt. Ob er dann auch sein eigenes Mini-Rennauto gestalten darf, lassen die Verantwortlichen noch offen. Um nicht völlig „promilos“ auf der Messe zu erscheinen, darf als Ersatz für Nico Rosberg Pro-Skater Stephan Pöhlmann auf einer Halfpipe waghalsige Stunts zeigen.

Ein Trend aus den USA schwappt mit „I’m a Girlie“ auf den europäischen Markt. Die Puppe mit den langen Haaren soll die neue ständige Begleiterin der Mädchen werden. Ihre Haare sind abnehmbar und mithilfe eines Perücken-Sortiments kann mansie individuell gestalten. Ein großer Kleiderschrank voller trendiger Klamotten steht auch schon bereit – einige Kleider werden auch für die Puppenmütter in großen Größen zu haben sein. In den USA gibt es bereits jetzt alles, was es in der Welt der Kinder gibt, auch in der Welt ihrer Puppe. „Wenn Girlie bei den Mädchen ankommt, dann werden auch wir das Sortiment Stück für Stück weiter ausbauen“, heißt es von dem Schweizer Unternehmen.

Wenn Väter neidisch werden



Mädchen, die lieber sich selbst stylen wollen, die können wiederum auf eine kindgerechte Kosmetikserie umsteigen. „Snails“ ist ein Nagellack ohne Aceton, auch eine Bodylotion ist im edeldesigntem Sortiment. Die Verpackungen der Produkte lassen sich zu Wellness-Häusern zusammenstecken. Auf jeden Fall ein Hingucker im Mädchenzimmer.

An größere Kinder und auch Erwachsene richtet sich „Recoil“ von Goliath, das erste Paintball-Spiel für zu Hause. Bis zu 16 Personen können mit einem tragbaren Wlan-Hub verbunden werden – wo immer die virtuelle Jagd stattfinden soll. Mittels einer App können die Mitspieler ihren Gesundheitszustand, ihre Munitionsvorräte oder die Statistiken abrufen. Das Set wird im Sommer auf den Markt kommen. Erwachsene würden sich wohl auch wünschen im neuen Dino Ar Explorer von Rollplay Platz zu nehmen. Mit bis zu acht Stundenkilometern geht es damit im Freien auf virtuelle Dinosaurierjagd. Leider sollten nicht mehr als 50 Kilo auf Fahrer- und Beifahrersitz Platz nehmen. Da wird wohl demnächst so mancher Vater neidisch hinter dem Fahrzeug herlaufen.

Auf rund 170 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken. Und bei einem Messerundgang werden die Besucher feststellen, dass die Spielzeugwelt zwar virtuell mit der Zeit geht, aber analog der Spaß noch längst nicht zu Ende ist.