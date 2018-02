Parteien SPD diktiert CSU Zeitplan für Bayern Seehofer will erst nach SPD-Mitgliederentscheid sein Ministerpräsidentenamt abgeben. Am 5. März soll Klarheit herrschen.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Ministerpräsident Horst Seehofer ist auf dem Sprung nach Berlin – wenn die SPD-Basis die GroKo nicht doch noch zum Scheitern bringt. Foto: dpa

München.Bundesinnenminister in spe Horst Seehofer trifft am Donnerstag gut gelaunt zur CSU-Vorstandssitzung in München ein. Ihn trägt die Gewissheit, dass er den Parteifreunden gleich ziemlich reiche Beute präsentieren kann. Bei den Koalitionsgesprächen in Berlin hatte er zentrale CSU-Forderungen etwa zur Zuwanderung durchgesetzt – auch wenn aus der Obergrenze für Flüchtlinge nun ein Korridor von 180 000 bis 220 000 Menschen geworden ist und Transitzentren an der Grenze zum schnellen Bearbeiten von Asylanträgen jetzt „Ankerbehörden“ heißen. Seehofer hatte für seine Partei erneut drei Ministerposten herausgeschlagen – inklusive eines neu zugeschnittenen Super-Innenressorts mit Befugnissen für Bau und Heimatentwicklung, das er selbst übernehmen will. „Das ist noch einmal eine Mission, und die motiviert mich“, sagt er.

„Wenn Sie das Netz anschauen, dann meint man jetzt wieder, es geht um Lederhosen und Dirndl.“ Horst Seehofer wäre als Bundesinnenminister auch für Heimat zuständig



Der 68-Jährige will gute bayerische Sicherheitspolitik auf Bundesebene exportieren, bei bezahlbarem Wohnraum kräftig anschieben und strukturschwache ländliche Räume stützen. Seehofer macht allerdings kein Hehl daraus, dass er für die CSU auch in andere Rollen geschlüpft wäre – in die eines Finanzministers, eine Außenministers oder eines Superministers für Arbeit und Soziales. Die SPD hatte diesen Plänen nach seinen Worten aber einen Riegel vorgeschoben. Die Genossen reklamierten die Ressorts für sich.

Das Grummeln bleibt leise

Nun also Innenminister. Durch frühere Kabinettsämter im Bund und zehn Jahre als bayerischer Regierungschef fühlt sich Seehofer dafür bestens gerüstet. Für die „Spezialitäten“ seines neuen Fachs will er sich auf die exzellenten Mitarbeiter des Ministeriums stützen. Dennoch drückt er am Donnerstag fürs Erste auf die Bremse. Bis das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids zum Koalitionsvertrag vorliege, fungiere er weiter als bayerischer Ministerpräsident, bekräftigt Seehofer – und enttäuscht damit große Teile der Landtagsfraktion, die auf seinen raschen Rückzug vielleicht noch im Februar gehofft hatten. Der CSU-Chef vertröstet sie am Donnerstag auf die nächste Parteivorstandssitzung am 5. März. Erst dort will er den Zeitplan für den bayerischen Regierungswechsel verkünden.

Noch-Finanzminister Söder könnte in einem denkbaren Szenario am 14. März zum Ministerpräsidenten gewählt werden und am 22. März sein Kabinett präsentieren. Auch Sondersitzungen des Landtags sind möglich. Seehofers Versprechen, im ersten Quartal zu weichen, wäre damit erfüllt. Doch das bleiben vorerst Gedankenspiele. Söder selbst gibt sich gelassen. „Eine Woche hin oder her entscheidet die Landtagswahl im Oktober nicht“, sagt er. Das Wichtigste sei jetzt doch, dass der CSU eine „von innerer Harmonie getragene Gesamtaufstellung“ gelingt.

Regierungswechsel Rücktritt per Schreiben Ministerpräsident Horst Seehofer kann nach Artikel 44 der bayerischen Verfassung jederzeit zurücktreten. Es genügt ein Schreiben an die Landtagspräsidentin. Dieser Schritt hätte den Rücktritt seines gesamten Kabinetts zur Folge.

Zügige Neuwahl Der neue Regierungschef würde in der nächsten Plenarsitzung gewählt. Markus Söder könnte gleich im Anschluss sein neues Kabinett bestätigen und vereidigen lassen. Wahrscheinlicher ist, dass es erst in der folgenden Sitzung passiert.

Nach Söders staatsmännischem Machtwort halten etwaige Zweifler still. Das Grummeln bleibt leise – auch wegen der Verdienste, die man Seehofer als Chefverhandler in Berlin zugutehält. Franz Löffler, Oberpfälzer Bezirkstagspräsident und CSU-Vorstandsmitglied, zählt zu denen, die sich noch am klarsten äußern. Er will das aber nicht als Kritik verstanden wissen. „Wir müssen in Bayern eine Landtagswahl vorbereiten und gewinnen. Da macht es Sinn, dass Markus Söder möglichst zeitnah in die Verantwortung kommt.“ Löffler spendet Seehofer gleichzeitig großes Lob. Die drei Ministerien, die er für die CSU geholt habe, hätten den Wert von vier.

Seehofer rät: „Gemach, gemach“

Seehofer kennt die Debatten. Er belässt es bei einem „Gemach, gemach“ und verweist auf die Regierungsbildung in Berlin voraussichtlich noch vor Ostern. Sofern die SPD-Basis mitspielt. Im anderen Fall drohten Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung – und damit weit größere Probleme und Aufgaben für die CSU. Bevor die GroKo fix ist, will Seehofer auch nicht die Besetzung der zwei offenen CSU-Kabinettsposten nennen – das betrifft die Ressorts für Verkehr und Digitales sowie für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Spekulationen, die dazu herumgeisterten, verweist er typisch seehoferisch ins Reich der Fabel. Jeder, der genannt werde, komme in Frage, sagt der CSU-Chef. „Aber auch jeder nicht.“ Generalsekretär Andreas Scheuer zählt zu denen, die sich darauf nun einen Reim machen müssen, die CSU-Netzpolitikerin Dorothee Bär und der bisherige Entwicklungsminister Gerd Müller.

So könnte das künftige Kabinett aussehen:

Die Wartephase bis zur neuen GroKo in Berlin nutzt Seehofer, um am Image seines künftigen Super-Innenministeriums zu feilen. Das muntere Lästern in sozialen Netzwerken über die neue Zuständigkeit für Heimatfragen hatte er wachsam registriert. Für Seehofer bedeutet es ein Deja-vu. Skepsis traf ihn bereits, als er in Bayern 2013 Finanzminister Söder die Zuständigkeit für Heimatfragen erteilte – in Nürnberg wurde ein eigenes Heimatministerium gegründet. „Wenn Sie das Netz anschauen, dann meint man jetzt wieder, es geht um Lederhosen und Dirndl“, sagt Seehofer und stellt klar: „Es geht natürlich um die gleichwertigen Lebensbedingungen in allen Regionen Deutschlands. Es geht um die richtige Dorfentwicklung, die Städteentwicklung, verbunden mit Wohnungsbau.“