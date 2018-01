Parteien

SPD will im Landtagswahlkampf mit Thema Wohnen punkten

Die SPD will im bevorstehenden Landtagswahlkampf in Bayern mit kommunalen Themen wie dem Bau von Mietwohnungen und einem besseren Nahverkehr punkten. Die Sozialdemokraten fordern beispielsweise Maßnahmen, um die Spekulation mit unbebauten Grundstücken in den Städten zu beenden. Zum Abschluss der Klausursitzung der Landtagsfraktion im Kloster Irsee im Allgäu diskutierten die Abgeordneten deswegen am Donnerstag mit den sozialdemokratischen Oberbürgermeistern von München, Nürnberg und Fürth, Dieter Reiter, Ulrich Maly und Thomas Jung, entsprechende Maßnahmen.