Freizeit Spielwarenmesse zeigt 100 000 Neuheiten Die Trends sind Natur, Teamgeist und Spaß: Am Mittwoch öffnet die größte Messe in Nürnberg mit mehr als 2900 Ausstellern.

Merken

Mail an die Redaktion Auch das Bobby-Car hat ein Facelifting erhalten und präsentiert sich in neuem Look auf der Spielwarenmesse. Foto: Timm Schamberger/dpa

Nürnberg.Peter Maffay wird seinen Tabaluga-Drachen begleiten und die Spielwaren zum Kinofilm vorstellen, auch „Wissen-macht-ah“-Moderatorin Shary Reeves ist heute in Nürnberg und präsentiert am Stand von Ravensburger die Neuheiten rund um den Audio-Stift „tiptoi“. Mit dem Pressetag startet die diesjährige Spielwarenmesse in Nürnberg. 2902 Ausstellern aus 68 Länder sind in diesem Jahr auf der weltgrößten Neuheitenschau – ein neuer Rekord. Rund eine Million Produkte werden ausgestellt, darunter auch rund 100 000 Neuheiten. Für die Besucher öffnen sich die Pforten am Mittwoch. Die Messe dauert bis 4. Februar.

Naturverbundenheit, Teamgeist und der Spaßfaktor beim Spielen sind die diesjährigen Trends. Dass Kinder sehr viel Zeit mit Smartphones, Tablets und Fernsehkonsum verbringen, sei ja nicht neu, sagte Christian Ulrich, Marketingdirektor der Messe, vor dem Start. Jedoch sei der Entdeckergeist bei den Jüngsten leicht zu wecken. Inzwischen gebe es immer mehr Angebote, um „Kinder auf spielerische Art und Weise wieder in die Natur zu bringen“.

Dazu gehörten Spiele, die Kinder zu kleinen Gärtnern machten. Sie „säen und bauen selbst an, züchten und ernten Pflanzen“ – und lernten auch praktisch, was etwa für Fotosynthese nötig sei, sagte Ulrich. „Und man übernimmt auch ein bisschen Verantwortung. Denn schließlich müssen sie sich um die Pflanzen kümmern.“

Neben dem Trend „Explore Nature“ (Natur erkunden) werde Teamgeist beim Spielen immer wichtiger, sagte Ulrich. Bei vielen Angeboten stehe natürlich vor allem der Wettbewerbsgedanke im Vordergrund. Allerdings seien Spiele im Kommen, die sich um Kooperation drehten. „Das heißt, ich habe als Einzelkämpfer keine Chance – gewinnen kann ich nur im Team.“ Das bedeute auch, sich mit anderen Spielern auszutauschen und auch einmal Kompromisse einzugehen.

Beim dritten Trend „Just for fun“ gehe es um Spiele mit reinem Spaßfaktor. Entsprechende Produkte würden Kindern helfen, in ihrem „zunehmend stressigen Alltag mal komplett abzuschalten.“ Das Lernen stehe dabei nicht unbedingt im Vordergrund, erläuterte Ulrich.

Die weltgrößte Spielwarenmesse findet vom 31. Januar bis 4. Februar statt. Einen Rekord gibt es bei der Zahl der Aussteller: Diesmal seien 2902 Unternehmen aus 68 Ländern vertreten - 31 mehr als im Vorjahr, sagte der Chef der Spielwarenmesse, Ernst Kick.

Immer wichtiger wird nach seinen Worten der Markt für lizenzierte Spielwaren, der etwa durch Filmreihen getragen wird. Bei einer Sonderveranstaltung im Rahmen der Messe würden neue Lizenzprodukte gezeigt. Filmstudios wie NBC Universal, Fox und Paramount Pictures seien dafür als Partner gewonnen worden, berichtete Kick. An dieser Veranstaltung könne man aber nur auf Einladung der Lizenzgeber teilnehmen. (ig/dpa)