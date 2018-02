Fussball

St. Pauli möchte gegen Nürnberg Wiedergutmachung betreiben

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli steht nach zwei Niederlagen in Serie unter Zugzwang. Gegen den 1. FC Nürnberg am Montagabend peilen die Hamburger einen Sieg an. „Wir haben etwas gutzumachen. Der letzte Auftritt war nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, sagte Trainer Markus Kauczinski am Sonntag. Verletzungsbedingt müssen die Hamburger unter anderen auf Thibaud Verlinde (Gehirnerschütterung) und Cenk Sahin (Muskelfaserriss) verzichten.