Forstwirtschaft

Staatliche „Tannenoffensive“ gegen Fremdhölzer im Nadelwald

Mit einer „Tannenoffensive“ wollen die Bayerischen Staatsforsten die heimische Weißtanne fördern und wieder in weihnachtlichen Wohnzimmern etablieren. „Als Christbaum einst unverzichtbar, führt die Weißtanne heute fast ein Nischendasein“, teilten die Staatsforsten am Freitag in Regensburg mit. Längst sei die aus dem Kaukasus stammende Nordmanntanne der meist verkaufte Weihnachtsbaum, obwohl diese im Lied „O Tannenbaum“ sicher nicht besungen werde.