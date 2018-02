Kriminalität

Staatsanwaltschaft nimmt Anklage gegen Einbrecherclan zurück

Nach einem rechtlichen Hinweis des Landgerichts München I hat die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen einen internationalen Einbrecherclan vorerst zurückgenommen. Demnach sieht das Gericht keine primäre Zuständigkeit der Münchner Justiz, wie die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur in München mitteilte. Denn nur einer der vielen Einbrüche fand in München statt. Derzeit werde geprüft, ob eine Anklageerhebung bei einem anderen Gericht in Bayern möglich sei, sagte eine Sprecherin.