Staatsregierung: Schwarzfahren muss Straftat bleiben

Schwarzfahren muss aus Sicht der bayerischen Staatsregierung weiter als Straftat gewertet werden. „Ich bin strikt gegen eine Entkriminalisierung des Schwarzfahrens. Das wäre das völlig falsche Signal gegenüber Millionen Pendlern und Fahrgästen, die stets einen Fahrschein kaufen und sich an unsere Regeln halten“, sagte Justizminister Winfried Bausback (CSU) am Montag in München.