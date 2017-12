Landtag

Stamm fordert bessere Rahmenbedingungen in Pflegeberufen

Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) hat in ihrer Weihnachtsansprache „ein klares Bekenntnis“ zu Familien sowie in der Pflege arbeitende Menschen gefordert. Familien benötigten beste Bedingungen, sagte sie. „Denn hier wird im Kleinen das gelebt, was wir als Gesellschaft als Ganzes brauchen: Solidarität und Verantwortung füreinander.“ Wer Kinder erziehe oder sich der Pflege eines Familienangehörigen annehme, „den dürfen wir nicht alleine lassen.“