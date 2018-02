Auszeichnungen

Stamm will als „Schlappmaul“ weiter zu ihrer Meinung stehen

Bayerns Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) ist nun offiziell ein „Schlappmaul“. Die Politikerin hat am Montagabend im unterfränkischen Kitzingen den Schlappmaulorden der Kitzinger Karnevalsgesellschaft überreicht bekommen. Die 73-Jährige will auch weiterhin nicht mit ihrer Meinung hinterm Berg halten: „Ich will weitermachen wie bisher. Da muss ich mich ja nicht verändern. Wenn ich mich abends im Spiegel noch anschauen kann, dann ist alles in Ordnung“, sagte Stamm am Abend nach der Verleihung.