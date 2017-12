Wetter Starker Schneefall behinderte Verkehr Am Freitagabend schneite es. Auf den Oberpfälzer Straßen krachte es, mittlerweile hat sich die Verkehrslage beruhigt.

In der Nacht hatte der Winterdienst viel zu tun.

Oberpfalz.In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es ab 22 Uhr im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz aufgrund von starkem Schneefall zu deutlichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

In insgesamt fünf Fällen blieben mehrere Lkw und Autos sowie ein Linienbus des RVV (Regensburger Verkehrsverbund) an Steigungen hängen. Auf der Autobahn A 93 zwischen den Anschlussstellen Kumpfmühl und dem Autobahnkreuz konnte ein leerer Tanklastzug nicht mehr fahren. Erst eine Fachfirma machte ihn wieder flott.

Zwischen Nittendorf und Neumarkt/Opf. blieben auf der A3 zwei weitere Lkw sowie mehrere Pkw im Bereich der Steigungen hängen, das gleiche ist einem Lastwagen auf der B8 bei Postbauer-Heng passiert. Im Regensburger Stadtgebiet konnte ein Linienbus in der Ostpreußenstraße nicht mehr weiterfahren.

Mit Sommerreifen unterwegs

Zwölfmal krachte es auf den Oberpfälzer Straßen, so dass ein Sachschaden entstanden ist. Auf der Autobahn A 3 drehte sich ein Auto auf der Fahrbahn und rutschte gegen die Mittelleitplanke. Da der Fahrer mit Sommerreifen unterwegs war, wurde er mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 200 Euro verwarnt.

In 5 Fällen rutschten Pkw gegen geparkte Autos, Verkehrszeichen, Ampeln oder Bäume. Sechs Mal sind Autos und ihre Fahrer in Gräben gerutscht. In all diesen Fällen blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt.

Bei einem weiteren Unfall auf der A 3 zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Wörth/Wiesent kam ein Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte um. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Aufgrund der Witterungsverhältnisse kann der Lkw erst am Samstag geborgen werden.

Verkehrslage hat sich beruhigt

Am Samstagmorgen kam es nur noch zu wenigen Unfällen. Lediglich um 4.10 Uhr geriet ein Kleintransporter auf der B 85 bei Amberg aufgrund von Straßenglätte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Der entgegenkommende Fahrer wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.