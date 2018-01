Skispringen Starker Wind: Skiflug-Quali bei WM in Oberstdorf abgesagt

Mail an die Redaktion Ein Helfer befreit in Oberstdorf die Zuschauertribüne vom Schnee. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Oberstdorf.Sturmtief „Friederike“ hat für eine Absage der Qualifikation für die Skiflug-WM in Oberstdorf gesorgt. Weil der Wind auf der Flugschanze im Allgäu am Donnerstagnachmittag immer heftiger wurde, musste der Weltverband FIS die Qualifikation nach mehreren Verzögerungen schließlich komplett absagen. Zuvor wurde bereits der zweite Trainingsdurchgang abgebrochen. Die Qualifikation soll nun am Freitag (14.30 Uhr) vor dem ersten Wertungssprung nachgeholt werden. Auch ein Start der Weltmeisterschaft mit allen 48 Startern ist an diesem Freitag (16.00 Uhr/ARD/Eurosport) denkbar.