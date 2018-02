Brauchtum

Start für Arbeiten am XXL-Schneemann: Diesmal mit Armen?

Freiwillige Helfer haben in Bischofsgrün (Landkreis Bayreuth) damit begonnen, wieder einen riesigen Schneemann zu errichten. Die zehn Schneemannbauer - darunter Ski-Lehrer - hätten am Freitag gegen 7.00 Uhr morgens die ersten Schneehaufen geformt, berichtete Wilhelm Zapf von der Tourist-Info Bischofsgrün. Er geht davon aus, dass der Schneemann am späten Nachmittag komplett sei.