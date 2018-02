Informationstechnologie

Start-up in der Stratosphäre: Daten-Revolution im Weltall

Im All werden die Funkfrequenzen knapp. Wegen der alljährlich rasant steigenden Datenmengen stößt die bisherige Übertragung an ihre Kapazitätsgrenzen. Deshalb könnte sich im Weltraum eine Zukunftstechnologie durchsetzen, die der Science-Fiction-Gemeinde seit Jahrzehnten bekannt ist: Laser - aber nicht als Waffe, sondern für friedliche Zwecke der Datenübertragung. Deutschland spielt eine führende Rolle in der Entwicklung.